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29 сентября, 19:09

Румыния собралась выкупить единственный речной порт Молдавии

Премьер Чолаку: Румыния собирается выкупить у Молдавии единственный речной порт

Румыния планирует выкупить у Молдавии её единственный речной порт, который находится в селе Джурджулешты на юге страны. С таким заявлением в эфире телеканала Digi24 выступил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

Речь идёт о порте в 133,8 километра от Чёрного моря на берегах рек Прут и Дунай. Его построили в 2006 году после передачи Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития приобрёл 100% капитала компании Danube Logistics, управляющей портом, и к этому моменту уже инвестировал в Молдавию 1,4 млрд евро.

"Румыния поставила в известность ЕБРР о своём интересе выкупить и развивать этот порт, поскольку мажоритарным акционером Джурджулешт является ЕБРР. Мы ждём ответа", — пояснил Чолаку.

По его словам, порт в Джурджулештах может войти в число ключевых транспортно-торговых узлов в регионе наравне с портом в Констанце. Для Бухареста развитие такого хаба — стратегически важная задача. Через него может поставляться груз, например зерно, в страны ЕС.

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Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что перспектива объединения Молдавии и Румынии не снискала поддержки среди граждан республики. Именно по этой причине, отметила она, власти выбрали в качестве приоритета направление на евроинтеграцию.

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Wikipedia / Spiridon Ion Cepleanu

Анатолий Симоненко
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