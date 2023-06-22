Молдавия вызвала посла России из-за слов Сальдо о координатах моста в Джурджулешты

Посол России в Молдавии вызван в МИД республики в связи с заявлениями врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо после ракетного удара ВСУ по мостам на границе Херсонщины и Крыма. Кишинёв возмутили его слова о наличии у Москвы координат моста в молдавском селе Джурджулешты. Сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства республики.

"Молдавия решительно осуждает недавние заявления представителя РФ <...> об ударе по мосту в Джурджулештах. Такие заявления совершенно неприемлемы. Мы не потерпим такой формулировки, направленной против Молдавии. Министерство иностранных дел и европейской интеграции в срочном порядке вызывает главу дипломатической миссии РФ в Молдавии для объяснения," — сказал советник пресс-службы Игорь Захаров.