Молдавия вызвала посла России из-за слов Сальдо о координатах моста в Джурджулешты
МИД Молдавии вызвал посла России из-за заявления Сальдо
Посол России в Молдавии вызван в МИД республики в связи с заявлениями врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо после ракетного удара ВСУ по мостам на границе Херсонщины и Крыма. Кишинёв возмутили его слова о наличии у Москвы координат моста в молдавском селе Джурджулешты. Сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства республики.
"Молдавия решительно осуждает недавние заявления представителя РФ <...> об ударе по мосту в Джурджулештах. Такие заявления совершенно неприемлемы. Мы не потерпим такой формулировки, направленной против Молдавии. Министерство иностранных дел и европейской интеграции в срочном порядке вызывает главу дипломатической миссии РФ в Молдавии для объяснения," — сказал советник пресс-службы Игорь Захаров.
Напомним, утром 22 июня ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Пострадавших нет. Лайф показывал кадры, снятые очевидцами в первые минуты после атаки. По словам Сальдо, Киев решил нанести удар по мостам именно в День памяти и скорби, что, по всей видимости, символизирует начало конца киевского режима. Он также сказал, что России известны координаты мостов в Одесской области и в молдавском селе Джурджулешты, которые были переданы стране Виктором Ющенко, добавив, что ответ на действия Киева будет "очень серьёзный".
ТАСС / Сергей Карпухин