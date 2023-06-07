Россия будет расценивать угрозы миротворцам в Приднестровье как нападение
Захарова: РФ будет оценивать как нападение угрозы миротворцам в Приднестровье
Россия будет рассматривать действия, угрожающие российским миротворцам в Приднестровье, как нападение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ.
По её словам, ВС РФ будут адекватно реагировать на любые провокации против российских военных в Приднестровье и обеспечат защиту соотечественников.
"Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.
Напомним, что с 1995 года на территории непризнанной республики находится миротворческий контингент ВС РФ. Основные задачи группы заключаются в подготовке военнослужащих к участию и выполнению миротворческой операции, а также в обеспечении сохранности вооружения и боеприпасов в посёлке Колбасна.
А в начале мая власти Приднестровья обратились к коллегам из России с просьбой увеличить число миротворцев, находящихся в республике. Также в Тирасполе указали на то, что Украина и Молдавия вынашивают планы по агрессивному решению приднестровского конфликта.
ТАСС / Сергей Карпов