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7 июня, 15:03

Россия будет расценивать угрозы миротворцам в Приднестровье как нападение

Захарова: РФ будет оценивать как нападение угрозы миротворцам в Приднестровье

Россия будет рассматривать действия, угрожающие российским миротворцам в Приднестровье, как нападение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ.

По её словам, ВС РФ будут адекватно реагировать на любые провокации против российских военных в Приднестровье и обеспечат защиту соотечественников.

"Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", подчеркнула Захарова в ходе брифинга.

Напомним, что с 1995 года на территории непризнанной республики находится миротворческий контингент ВС РФ. Основные задачи группы заключаются в подготовке военнослужащих к участию и выполнению миротворческой операции, а также в обеспечении сохранности вооружения и боеприпасов в посёлке Колбасна.

Жители Приднестровья получают сообщения с Украины с призывами нападать на россиян

Жители Приднестровья получают сообщения с Украины с призывами нападать на россиян

А в начале мая власти Приднестровья обратились к коллегам из России с просьбой увеличить число миротворцев, находящихся в республике. Также в Тирасполе указали на то, что Украина и Молдавия вынашивают планы по агрессивному решению приднестровского конфликта.

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ТАСС / Сергей Карпов

Александра Вишнякова
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