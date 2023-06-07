Россия будет расценивать угрозы миротворцам в Приднестровье как нападение

Россия будет рассматривать действия, угрожающие российским миротворцам в Приднестровье, как нападение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ.

По её словам, ВС РФ будут адекватно реагировать на любые провокации против российских военных в Приднестровье и обеспечат защиту соотечественников.

"Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.