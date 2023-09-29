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29 сентября, 18:49

Нерадивая мать оставила двух малышей без воды и еды в запертой комнате в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело против матери, оставившей детей одних дома

<p>Квартира, в которой москвичка оставила двух детей одних. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2929" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Квартира, в которой москвичка оставила двух детей одних. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве женщина оставила двух малышей в квартире на день без еды и одежды. Против горе-матери возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности", заявили в столичной прокуратуре.

Квартира, в которой москвичка оставила двух детей одних. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Квартира, в которой москвичка оставила двух детей одних. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

"Установлено, что женщина оставила своих малолетних детей (два года и год) более чем на сутки одних в квартире дома на улице Маршала Ерёменко. Дети находились в запертой комнате без еды и одежды", — отметили в ведомстве.

Квартира, в которой москвичка оставила двух детей одних. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Квартира, в которой москвичка оставила двух детей одних. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

При этом дверь в комнату была заставлена двумя пеноблоками. Сейчас малыши находятся в больнице.

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Никита Осипов
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