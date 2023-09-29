Педагогам в Екатеринбурге запретили общаться с родителями в WhatsApp и Telegram

Екатеринбургским педагогам запретили общаться с родителями учеников в WhatsApp и Telegram с 1 октября. По данным портала "E1.ru", учителя уже стали уведомлять их о том, что коммуникация через популярные мессенджеры прекратится.

Теперь связь с родителями учителям советуют держать при помощи классического школьного дневника. Издание сообщает, что данная мера направлена на то, чтобы перевести общение на российскую платформу, разработанную VK и "Сферум".

Указано, что решение о переводе на другую платформу для общения было принято региональным Министерством просвещения и Минцифры.

"При организации образовательного процесса задачей ФГИС "Моя школа" является обеспечение возможности создания персональных и групповых онлайн-коммуникаций пользователей, включая чаты и видеоконференции. Минпросвещения России и Минцифры России для этого определена информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум", — пояснили в Минобразования Свердловской области.