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29 сентября, 19:12

Педагогам в Екатеринбурге запретили общаться с родителями в WhatsApp и Telegram

Е1: В Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями в WhatsApp и Telegram

Екатеринбургским педагогам запретили общаться с родителями учеников в WhatsApp и Telegram с 1 октября. По данным портала "E1.ru", учителя уже стали уведомлять их о том, что коммуникация через популярные мессенджеры прекратится.

Теперь связь с родителями учителям советуют держать при помощи классического школьного дневника. Издание сообщает, что данная мера направлена на то, чтобы перевести общение на российскую платформу, разработанную VK и "Сферум".

Указано, что решение о переводе на другую платформу для общения было принято региональным Министерством просвещения и Минцифры.

"При организации образовательного процесса задачей ФГИС "Моя школа" является обеспечение возможности создания персональных и групповых онлайн-коммуникаций пользователей, включая чаты и видеоконференции. Минпросвещения России и Минцифры России для этого определена информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум", — пояснили в Минобразования Свердловской области.

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Как сообщал Лайф, ранее на Урале учительницу оштрафовали на 15 тысяч за фото школьника в соцсети. Она заявила, что лишь делится своим опытом работы с учащимися, не указывая их имён. Педагог планирует обжаловать решение.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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