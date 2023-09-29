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29 сентября, 20:31

Салливан заявил, что Блинкена в администрации США считают задирой

Помощник главы Соединённых Штатов Джейк Салливан признался, что руководителя Госдепартамента США Энтони Блинкена в американской администрации считают задирой.

Во время беседы с журналистами Салливан рассуждал о кадровых перестановках в комитете начальников штабов Пентагона после ухода на пенсию Марка Милли. По его словам, приходящих на такие должности людей можно сравнить с новенькими в школах. Когда речь зашла о задирах, он вспомнил о главе американской дипломатии.

"Это Тони Блинкен, само собой. [глава Пентагона Ллойд] Остин — скорее болтун", — заключил Салливан.

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Ранее Лайф писал, что Блинкен потребовал у президента Азербайджана Ильхама Алиева организовать безопасность и возможность свободного передвижения для жителей Нагорного Карабаха. Дипломат также призвал главу республики дать гарантии того, что военные действия не возобновятся.

Обложка ©

ТАСС / АР / Mary Altaffer

Андрей Соловьёв
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