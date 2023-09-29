Салливан заявил, что Блинкена в администрации США считают задирой
Помощник главы Соединённых Штатов Джейк Салливан признался, что руководителя Госдепартамента США Энтони Блинкена в американской администрации считают задирой.
Во время беседы с журналистами Салливан рассуждал о кадровых перестановках в комитете начальников штабов Пентагона после ухода на пенсию Марка Милли. По его словам, приходящих на такие должности людей можно сравнить с новенькими в школах. Когда речь зашла о задирах, он вспомнил о главе американской дипломатии.
"Это Тони Блинкен, само собой. [глава Пентагона Ллойд] Остин — скорее болтун", — заключил Салливан.
Ранее Лайф писал, что Блинкен потребовал у президента Азербайджана Ильхама Алиева организовать безопасность и возможность свободного передвижения для жителей Нагорного Карабаха. Дипломат также призвал главу республики дать гарантии того, что военные действия не возобновятся.
ТАСС / АР / Mary Altaffer