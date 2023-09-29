Салливан заявил, что Блинкена в администрации США считают задирой

Во время беседы с журналистами Салливан рассуждал о кадровых перестановках в комитете начальников штабов Пентагона после ухода на пенсию Марка Милли. По его словам, приходящих на такие должности людей можно сравнить с новенькими в школах. Когда речь зашла о задирах, он вспомнил о главе американской дипломатии.