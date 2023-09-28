"Никогда не говори никогда": Блинкен допустил встречу Путина и Байдена
Госсекретарь США Блинкен не исключил возможность встречи Путина и Байдена
Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил возможность встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом он заявил сегодня в ходе мероприятия, которое было организовано на площадке журнала The Atlantic.
"Никогда не говори никогда. То, чего хотят все, начиная с украинцев, — это справедливый и прочный мир", — отметил он, предложив посмотреть, получится ли этого достичь.
Стоит отметить, что Байден неоднократно позволял себе недипломатичные высказывания в адрес президента России, однако Путин ещё в 2021 году признался, что совершенно не переживает из-за этих оскорблений. Российский лидер подчеркнул, что действует в интересах РФ и народа, а различные ярлыки волнуют его в самой меньшей степени. А в Кремле указали, что сам Путин никогда не опускается до оскорблений.
ТАСС / AP / Timothy A. Clary