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28 сентября, 14:34

"Никогда не говори никогда": Блинкен допустил встречу Путина и Байдена

Госсекретарь США Блинкен не исключил возможность встречи Путина и Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил возможность встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом он заявил сегодня в ходе мероприятия, которое было организовано на площадке журнала The Atlantic.

"Никогда не говори никогда. То, чего хотят все, начиная с украинцев, — это справедливый и прочный мир", — отметил он, предложив посмотреть, получится ли этого достичь.

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Стоит отметить, что Байден неоднократно позволял себе недипломатичные высказывания в адрес президента России, однако Путин ещё в 2021 году признался, что совершенно не переживает из-за этих оскорблений. Российский лидер подчеркнул, что действует в интересах РФ и народа, а различные ярлыки волнуют его в самой меньшей степени. А в Кремле указали, что сам Путин никогда не опускается до оскорблений.

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ТАСС / AP / Timothy A. Clary

Никита Осипов
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