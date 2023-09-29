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Опубликовано 29 сентября 2023, 20:36
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Российские войска увеличили серую зону на двух направлениях

Пушилин: Силы ВС РФ увеличили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях

Российские войска увеличили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом в телеграм-канале рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"На Авдеевском и Марьинском направлениях нашими подразделениями в результате сегодняшних рейдов была увеличена серая зона в районе северной и северо-западной частях Марьинки, а также в районе населённых пунктов Опытное и Весёлое", — сообщил Пушилин.

Кроме того, он сообщил, что ВСУ попытались провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, однако потерпели крах и с потерями откатились на исходные позиции.

Российские подразделения улучшили позиции на северном фланге Артёмовска
Российские подразделения улучшили позиции на северном фланге Артёмовска

Ранее Пушилин заявил, что ВС РФ улучшили позиции вблизи Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Также он рассказал о пресечении попыток ВСУ провести разведку боем в районе Торского, Невского и Ямполя.

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VK / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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