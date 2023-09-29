Российские войска увеличили серую зону на двух направлениях

Российские войска увеличили серую зону на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом в телеграм-канале рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"На Авдеевском и Марьинском направлениях нашими подразделениями в результате сегодняшних рейдов была увеличена серая зона в районе северной и северо-западной частях Марьинки, а также в районе населённых пунктов Опытное и Весёлое", — сообщил Пушилин.

Кроме того, он сообщил, что ВСУ попытались провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, однако потерпели крах и с потерями откатились на исходные позиции.