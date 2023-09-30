Эффективность нового российского препарата от рака оценена в 100%
Онколог Погребняков заявил о 100% эффективности российского препарата от рака
Новый препарат для лечения онкологических заболеваний с помощью света эффективен в 90–100% случаев. Об этом заявил онколог НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина" Минздрава России Игорь Погребняков в беседе с РИА "Новости".
"На определённых стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90–100 %", — заявил врач.
Данный препарат может применяться в лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи. При его производстве учли опыт использования отечественных лекарств. Медик подчеркнул, что этот тип препаратов хорошо переносится и не имеет серьёзных побочных эффектов.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начали выпускать уникальный препарат, который позволяет лечить онкологию светом. Данная методика может заменить хирургические вмешательства на ранних стадиях развития злокачественных опухолей.
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