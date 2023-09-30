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30 сентября, 00:04

Раскрыто количество сеансов с психологом, способных привести к результату

Эксперт Наумова: Эффект от встреч с психологом может наступить после трёх сеансов

Психолог способен решить проблему клиента в самые короткие сроки, но только при условии, что у человека отсутствует внутреннее сопротивление. Об этом рассказала РИА "ФедералПресс" психолог Наталья Наумова.

"В процессе терапии нужно осознать проблему, отреагировать на неё и выстроить новые паттерны. На это уходит три сеанса. Но психологи часто сталкиваются с тем, что у людей есть скрытые потребности в проблемах — например, они выполняют спасительную функцию, и человеку жалко с этим расставаться. Поэтому сеансов может быть и больше", — сообщила Наумова.

Количество встреч со специалистом диктует характер запроса. Кому-то хватает нескольких сеансов, а кому-то мало и месяца. Как подчеркнула психолог, от клиента для получения результата требуются осознанность и готовность к переменам в жизни.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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