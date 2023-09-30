Экономист рассказал, кого главным образом коснётся индексация зарплат

Индексация зарплат с 1 октября в основном коснётся бюджетников, а частные компании будут индексировать выплаты по своему усмотрению. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал экономист и предприниматель Пётр Заборцев.

По его словам, эта мера во многом "догоняющая", так как индексация не покроет инфляцию потребительской корзины. Он также посоветовал смотреть на более глубокие вещи для решения экономических проблем населения. Например, на рост валового выпуска, производительности труда и степень вовлечённости в работу.

Специалист подчеркнул, что индексация по факту затронет далеко не всех. Он пояснил, что для устойчивый и долгосрочный рост зарплат зависит от работы экономики и промышленности в России.

"На многих предприятиях много низкооплачиваемых и низкопродуктивных рабочих мест — этим тоже надо заниматься, чтобы повысить продуктивность", — рассказал Заборцев.