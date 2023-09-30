Одна из стран НАТО стягивает дополнительные силы к границе с Украиной

Румыния стягивает к границе с Украиной дополнительные силы противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщает информагентство Reuters, Бухарест пошёл на этот шаг в связи с возросшей обеспокоенностью НАТО.

"Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины", — говорится в материале.

В материале указано, что кроме средств ПВО Бухарест установит на границе дополнительные наблюдательные посты и усилит патрулирование. Данное решение обусловлено обеспокоенностью Румынии и НАТО тем, что конфликт на Украине затронет соседние государства.