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30 сентября, 01:56

Одна из стран НАТО стягивает дополнительные силы к границе с Украиной

Reuters: Румыния перемещает средства ПВО к границам с Украиной

Румыния стягивает к границе с Украиной дополнительные силы противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщает информагентство Reuters, Бухарест пошёл на этот шаг в связи с возросшей обеспокоенностью НАТО.

"Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины", — говорится в материале.

В материале указано, что кроме средств ПВО Бухарест установит на границе дополнительные наблюдательные посты и усилит патрулирование. Данное решение обусловлено обеспокоенностью Румынии и НАТО тем, что конфликт на Украине затронет соседние государства.

В МИД прокомментировали инцидент с якобы российским БПЛА, упавшим в Румынии

В МИД прокомментировали инцидент с якобы российским БПЛА, упавшим в Румынии

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал падение беспилотников в Румынии. По его словам, военно-политический блок не располагает какими-либо доказательствами "намеренной атаки со стороны России" территории Североатлантического альянса.

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Pixabay

Андрей Соловьёв
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