Одна из стран НАТО стягивает дополнительные силы к границе с Украиной
Reuters: Румыния перемещает средства ПВО к границам с Украиной
Румыния стягивает к границе с Украиной дополнительные силы противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщает информагентство Reuters, Бухарест пошёл на этот шаг в связи с возросшей обеспокоенностью НАТО.
"Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины", — говорится в материале.
В материале указано, что кроме средств ПВО Бухарест установит на границе дополнительные наблюдательные посты и усилит патрулирование. Данное решение обусловлено обеспокоенностью Румынии и НАТО тем, что конфликт на Украине затронет соседние государства.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал падение беспилотников в Румынии. По его словам, военно-политический блок не располагает какими-либо доказательствами "намеренной атаки со стороны России" территории Североатлантического альянса.
Pixabay