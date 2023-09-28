Столтенберг: У НАТО нет доказательств намеренной атаки Румынии со стороны России

НАТО не располагает какими-либо доказательствами "намеренной атаки со стороны России" территории Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг, комментируя падение беспилотников в Румынии.

"У нас нет признаков того, что это намеренная атака со стороны России", — сказал он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским после переговоров в Киеве.