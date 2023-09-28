Столтенберг: У НАТО нет доказательств намеренной атаки Румынии со стороны России
НАТО не располагает какими-либо доказательствами "намеренной атаки со стороны России" территории Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг, комментируя падение беспилотников в Румынии.
"У нас нет признаков того, что это намеренная атака со стороны России", — сказал он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским после переговоров в Киеве.
Как сообщал Лайф, Столтенберг 28 сентября прибыл с необъявленным визитом в Киев и встретился с Зеленским. До этого в украинской столице находились главы Минобороны Франции и Великобритании Себастьян Лекорню и Грант Шэппс.
Напомним, в начале сентября румынский лидер Клаус Йоханнис сообщил, что на территории страны были обнаружены новые обломки иностранного беспилотника вблизи границы с Украиной. Он сообщил, что передал информацию союзникам по НАТО.
ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET