Косметолог раскрыла главные ошибки при лечении акне

Если выдавливать прыщи и слишком сильно очищать кожу, то это усугубит процесс лечения акне. Об этом предупредила в разговоре с "Газетой.ru" врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины "Время красоты" Анна Томс.

Она обратила внимание на то, что, выдавливая прыщи, можно спровоцировать ещё большее высыпание и воспаление, а также получить постакне и рубцы.

Ещё одна ошибка — чрезмерное агрессивное очищение кожи. В этом случае можно её просто пересушить, повредить защитный барьер и довести зону лица до обезвоживания.

"Как правило, лечение акне занимает 6–12 месяцев в зависимости от тяжести процесса. При первых улучшениях не стоит бросать терапию, так как это может привести к обострению заболевания", — рассказала Томс.