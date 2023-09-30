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30 сентября, 03:08

Косметолог раскрыла главные ошибки при лечении акне

Врач Томс: Главная ошибка при лечении акне — выдавливание прыщей

Если выдавливать прыщи и слишком сильно очищать кожу, то это усугубит процесс лечения акне. Об этом предупредила в разговоре с "Газетой.ru" врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины "Время красоты" Анна Томс.

Она обратила внимание на то, что, выдавливая прыщи, можно спровоцировать ещё большее высыпание и воспаление, а также получить постакне и рубцы.

Ещё одна ошибка — чрезмерное агрессивное очищение кожи. В этом случае можно её просто пересушить, повредить защитный барьер и довести зону лица до обезвоживания.

"Как правило, лечение акне занимает 6–12 месяцев в зависимости от тяжести процесса. При первых улучшениях не стоит бросать терапию, так как это может привести к обострению заболевания", — рассказала Томс.

Она также посоветовала не заниматься самолечением, иначе позже врачу придётся работать не только с высыпаниями, но ещё и с обезвоженностью и расширенными сосудами. В период лечения также противопоказано пользоваться SPF и кремом для загара с целью "подсушивания". Солнце провоцирует фотостарение, усиливает сосудистый рисунок, закрепляет поствоспалительную пигментацию и приводит к обезвоживанию, предупредила косметолог.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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