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Регион
Опубликовано 30 сентября 2023, 05:54
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В США раскрыли советскую хитрость, которая поможет флоту РФ разбить планы Киева

Forbes: Советская тактика может сработать против украинских подводных дронов

"Ейск" — малый противолодочный корабль проекта 1124 "Альбатрос". Обложка © Алексей Дружинин / ТАСС

"Ейск" — малый противолодочный корабль проекта 1124 "Альбатрос". Обложка © Алексей Дружинин / ТАСС

Черноморский флот России может использовать советскую тактику для уничтожения новых украинских подводных беспилотников, считает обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, она предполагает задействование вертолётов Ка-27 и малых противолодочных кораблей проекта 1124 "Альбатрос".

"Если Черноморский флот будет применять вертолёты Ка-27 и корабли проекта 1124 по советским лекалам, то он сможет обнаруживать и уничтожать украинские подводные дроны до того, как те проникнут на стоянки флота", пишет он.

Он сослался на мнение военного эксперта Троя Бенца, который описывал вышеназванную тактику как крайне сложную. Она предполагает применение пары "вертолёт – корабль", в которой оба участника прикрывают слепые зоны друг друга. Это помогает создать завесу на входах в заливах и в других узких местах.

Шойгу: 12 кораблей поступят в ВМФ России до конца года
Шойгу: 12 кораблей поступят в ВМФ России до конца года

Тем временем в России создают свои подводные беспилотники. По словам министра обороны Сергея Шойгу, работа в этом направлении активно продвигается.

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Матвей Константинов
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