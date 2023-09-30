Супруги-рецидивисты в Югре незаконно легализовали 1270 мигрантов

В Ханты-Мансийском автономном округе семейная пара организовала для иностранцев канал нелегальной миграции. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, помочь желающим быстро и без заморочек остаться в России решились 32-летний гендиректор компании "Наследие" (в управлении находятся гостиницы и съёмные квартиры) Эльнур и его 36-летняя жена Регина. Именно через компанию они за вознаграждение незаконно регистрировали в Нижневартовске мигрантов, пока их не поймали. Оформить успели 1270 человек.

Несмотря на штрафы, они продолжали оказывать иностранцам услуги, зарабатывая в разы больше. Так, к этому моменту им удалось наварить на желающих обосноваться в Югре мигрантах не менее трёх миллионов рублей. Теперь, видимо, одним штрафом супругам уже не отделаться — возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". Теперь глава семейства в изоляторе, а его жену пока отпустили под подписку о невыезде.