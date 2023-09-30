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30 сентября, 07:43

На Урале "сотрудники ФСБ" развели арбитражного судью на 2 млн рублей

Арбитражный судья отдала 2 млн рублей лжесотрудникам ФСБ в Екатеринбурге

Судья Арбитражного суда Свердловской области отдала мошенникам более двух миллионов рублей. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Екатеринбургу.

"К судье от имени председателя суда, где она работает, поступило сообщение о том, что с ней свяжется представитель Министерства юстиции. Через некоторое время женщине позвонил неизвестный и предупредил о том, что в целях безопасности с ней будут работать представители правоохранительных органов и Центрального банка", — говорится в сообщении.

После этого судье позвонил "сотрудник ФСБ" и вынудил согласиться на сотрудничество, чтобы не стать жертвой мошенников. Опасаясь за свои трудом заработанные деньги, женщина, следуя инструкции, оформила в банке кредит на два миллиона рублей и перевела на "безопасные счета". Однако спустя время поняла, что натворила. Теперь в деле разбирается полиция.

9 из 10 россиян сталкивались с мошенниками в этом году

9 из 10 россиян сталкивались с мошенниками в этом году

Ранее Лайф рассказывал, как мошенники обманули прыгунью в воду и трёхкратную чемпионку Европы Светлану Тимошинину. Аферисты точно знали, кому звонят, и хорошо подготовились — один даже представился президентом Российской федерации прыжков в воду Станиславом Дружининым. В итоге у спортсменки удалось выудить целый миллион рублей.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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