На Урале "сотрудники ФСБ" развели арбитражного судью на 2 млн рублей

Судья Арбитражного суда Свердловской области отдала мошенникам более двух миллионов рублей. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Екатеринбургу.

"К судье от имени председателя суда, где она работает, поступило сообщение о том, что с ней свяжется представитель Министерства юстиции. Через некоторое время женщине позвонил неизвестный и предупредил о том, что в целях безопасности с ней будут работать представители правоохранительных органов и Центрального банка", — говорится в сообщении.

После этого судье позвонил "сотрудник ФСБ" и вынудил согласиться на сотрудничество, чтобы не стать жертвой мошенников. Опасаясь за свои трудом заработанные деньги, женщина, следуя инструкции, оформила в банке кредит на два миллиона рублей и перевела на "безопасные счета". Однако спустя время поняла, что натворила. Теперь в деле разбирается полиция.