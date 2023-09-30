В Волгограде инструктор по стрельбе домогался 16-летней студентки в тире

В Волгограде задержали инструктора по стрельбе, который пытался совратить одну из учениц строительного техникума в тире. Как сообщает SHOT, 52-летний мужчина начал домогаться 16-летней студентки во время инструктажа.

Уточняется, что первокурсница поступила в техникум и записалась в секцию по стрельбе. На одном из таких занятий рука инструктора постоянно соскальзывала ниже её поясницы, а после он и вовсе начал откровенно к ней приставать. Девушка-подросток рассказала обо всём своей матери. Когда к тренеру прибыли полицейские, он во всём сознался.

Правоохранители возбудили дело по статье о понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Известно, что у него есть 19-летняя дочь. Тренер также отстранён от занятий со студентами.