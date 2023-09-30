В Волгограде инструктор по стрельбе домогался 16-летней студентки в тире
В Волгограде задержали инструктора по стрельбе, который пытался совратить одну из учениц строительного техникума в тире. Как сообщает SHOT, 52-летний мужчина начал домогаться 16-летней студентки во время инструктажа.
Уточняется, что первокурсница поступила в техникум и записалась в секцию по стрельбе. На одном из таких занятий рука инструктора постоянно соскальзывала ниже её поясницы, а после он и вовсе начал откровенно к ней приставать. Девушка-подросток рассказала обо всём своей матери. Когда к тренеру прибыли полицейские, он во всём сознался.
Правоохранители возбудили дело по статье о понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Известно, что у него есть 19-летняя дочь. Тренер также отстранён от занятий со студентами.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Ленинградской области задержали преподавателя игры на гитаре, который годами домогался своей ученицы. Свои незаконные действия он начал, когда девочке было всего пять лет. Спустя долгое время она рассказала всё своим родителям.
Telegram / SHOT