Для 11 категорий бюджетников в Петербурге повысят зарплаты в 2024 году
В Санкт-Петербурге в 2024 году поднимут зарплаты бюджетникам на 8%
В Санкт-Петербурге в 2024 году повысят зарплаты на 8% для 11 категорий бюджетников. Среди них учителя, воспитатели детских садов, врачи и другие. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко, отвечая на вопросы жителей города.
"Рост средней заработной платы составит 8% для работников бюджетной сферы, входящих в 11 категорий майских указов, в том числе школьных учителей", — отметил Москаленко в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург".
Помимо учителей в этот список также попали педагоги учреждений дополнительного образования, воспитатели детсадов, преподаватели учреждений высшего профессионального образования, преподаватели и мастера СПО и НПО, врачи, средний медицинский персонал, медсёстры, социальные работники, научные сотрудники и работники учреждений культуры.
Ранее Лайф писал, что индексация зарплат с 1 октября в основном коснётся бюджетников. Об этом рассказал экономист и предприниматель Пётр Заборцев. По его словам, частные компании будут индексировать выплаты по своему усмотрению.
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