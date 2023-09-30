Для 11 категорий бюджетников в Петербурге повысят зарплаты в 2024 году

В Санкт-Петербурге в 2024 году повысят зарплаты на 8% для 11 категорий бюджетников. Среди них учителя, воспитатели детских садов, врачи и другие. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко, отвечая на вопросы жителей города.

"Рост средней заработной платы составит 8% для работников бюджетной сферы, входящих в 11 категорий майских указов, в том числе школьных учителей", — отметил Москаленко в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург".

Помимо учителей в этот список также попали педагоги учреждений дополнительного образования, воспитатели детсадов, преподаватели учреждений высшего профессионального образования, преподаватели и мастера СПО и НПО, врачи, средний медицинский персонал, медсёстры, социальные работники, научные сотрудники и работники учреждений культуры.