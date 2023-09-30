Жители Запорожья рассказали, что поменялось после воссоединения с Россией

По словам местных жителей, сегодня стеснённость на улицах Энергодара не вызывает раздражения. Ровно год, как в состав России вошли новые территории. Миллионы жителей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть в составе РФ. Официальный канал Запорожской АЭС поздравил жителей города с праздником и спросил, что поменялось за этот год.

День воссоединения в Энергодаре Видео © t.me / ЗАЭС. Официально

Для Энергодара воссоединение с Россией — надежда, перспективы, и кропотливая работа на благо будущего, рассказывают сотрудники Запорожской АЭС, администрации и жители города. Бесплатное питание в детском саду, доступная медицина с новейшим оборудованием и путешествия для школьников, теперь всё это доступно для жителей Энергодара.

"Все пациеты которые поступают к нам они получают помощь бесплатно, проблем с оборудованием нет. Всё обородувание новое поставлено в операционных. Всё на самом современном уровне" — рассказывает Николай Куницын — врач местной больницы.

"За этот год было много возможностей открытий для подростков. Мы побывали в Мурманске на ледоколе, побывали в Смоленске на сборах спортивный, а также нам показали много институтов в Волгодонске, Волгограде" — говорит жительница Энергодара