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30 сентября, 10:58

Жители Запорожья рассказали, что поменялось после воссоединения с Россией

По словам местных жителей, сегодня стеснённость на улицах Энергодара не вызывает раздражения. Ровно год, как в состав России вошли новые территории. Миллионы жителей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть в составе РФ. Официальный канал Запорожской АЭС поздравил жителей города с праздником и спросил, что поменялось за этот год.

День воссоединения в Энергодаре Видео © t.me / ЗАЭС. Официально

Для Энергодара воссоединение с Россией — надежда, перспективы, и кропотливая работа на благо будущего, рассказывают сотрудники Запорожской АЭС, администрации и жители города. Бесплатное питание в детском саду, доступная медицина с новейшим оборудованием и путешествия для школьников, теперь всё это доступно для жителей Энергодара.

"Все пациеты которые поступают к нам они получают помощь бесплатно, проблем с оборудованием нет. Всё обородувание новое поставлено в операционных. Всё на самом современном уровне" — рассказывает Николай Куницын — врач местной больницы.

Путин поздравил россиян с Днём воссоединения новых регионов с Россией

Путин поздравил россиян с Днём воссоединения новых регионов с Россией

"За этот год было много возможностей открытий для подростков. Мы побывали в Мурманске на ледоколе, побывали в Смоленске на сборах спортивный, а также нам показали много институтов в Волгодонске, Волгограде" — говорит жительница Энергодара

Напомним, что сегодня в России отмечается новый праздник — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

Обложка ©

t.me / ЗАЭС. Официально

Александра Мышляева
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