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Опубликовано 30 сентября 2023, 11:25

Сальдо предложил повторить путь Потёмкина и дойти до Измаила Одесской области

В рамках СВО можно повторить путь государственного деятеля Российской империи князя Григория Потёмкина и дойти до Измаила Одесской области. Такое предложение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он также заявил, что РФ вернёт Херсон.

"Наша задача состоит даже дальше пройти, повторить путь Потёмкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию", — сказал он в беседе с телеканалом "Таврия".

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Ранее Владимир Сальдо заявил, что власти Украины насильственно эвакуируют жителей 31 населённого пункта подконтрольной Киеву части Херсонской области. По его словам, людей всячески запугивают — бросают во дворы или на крыши домов различные взрывные устройства.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Илья Суриков
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