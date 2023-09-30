Сальдо предложил повторить путь Потёмкина и дойти до Измаила Одесской области
В рамках СВО можно повторить путь государственного деятеля Российской империи князя Григория Потёмкина и дойти до Измаила Одесской области. Такое предложение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он также заявил, что РФ вернёт Херсон.
"Наша задача состоит даже дальше пройти, повторить путь Потёмкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию", — сказал он в беседе с телеканалом "Таврия".
Ранее Владимир Сальдо заявил, что власти Украины насильственно эвакуируют жителей 31 населённого пункта подконтрольной Киеву части Херсонской области. По его словам, людей всячески запугивают — бросают во дворы или на крыши домов различные взрывные устройства.
ТАСС / Алексей Коновалов