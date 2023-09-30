Сальдо предложил повторить путь Потёмкина и дойти до Измаила Одесской области

В рамках СВО можно повторить путь государственного деятеля Российской империи князя Григория Потёмкина и дойти до Измаила Одесской области. Такое предложение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он также заявил, что РФ вернёт Херсон.

"Наша задача состоит даже дальше пройти, повторить путь Потёмкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию", — сказал он в беседе с телеканалом "Таврия".