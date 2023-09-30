ВС России уничтожили до 430 украинских военнослужащих на Донецком направлении

ВС России отразили семь атак ВСУ и уничтожили до 430 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак украинских подразделений в районах населённых пунктов Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик Донецкой Народной Республики. <…> Потери противника на данном направлении за сутки составили до 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в Богдановке и Курдюмовке Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки противник потерял на вышеназванном участке фронта американскую артиллерийскую систему М777, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".