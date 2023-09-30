ВС России уничтожили более 120 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС России отразили две атаки ВСУ и уничтожили более 120 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам ВСУ в районе населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики и отразили две атаки 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Ровнополь Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области", — рассказали там.

Противник потерял два пикапа, американскую артиллерийскую систему М777, а также польскую самоходную артиллерийскую установку "Краб".