ВС России уничтожили более 120 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ и уничтожили более 120 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам ВСУ в районе населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики и отразили две атаки 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Ровнополь Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области", — рассказали там.
Противник потерял два пикапа, американскую артиллерийскую систему М777, а также польскую самоходную артиллерийскую установку "Краб".
А на Донецком направлении ВС России уничтожили до 430 украинских военнослужащих. Противник потерял, в частности, американскую артиллерийскую систему М777.
ТАСС / Александр Полегенько