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30 сентября, 11:49

Пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ села в Запорожской области

Пожилая женщина погибла при обстреле села Вербовое Запорожской области со стороны ВСУ, рассказал журналистам представитель оперативных служб региона.

"ВСУ 29 сентября в 15:20 мск обстреляли село Вербовое Пологовского района. В результате погибла местная жительница 1941 года рождения", — сказал он.

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Ранее под обстрел ВСУ попала машина Ивана Приходько — главы Горловки Донецкой Народной Республики. К счастью, никто не пострадал.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Матвей Константинов
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