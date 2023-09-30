Пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ села в Запорожской области
Пожилая женщина погибла при обстреле села Вербовое Запорожской области со стороны ВСУ, рассказал журналистам представитель оперативных служб региона.
"ВСУ 29 сентября в 15:20 мск обстреляли село Вербовое Пологовского района. В результате погибла местная жительница 1941 года рождения", — сказал он.
Ранее под обстрел ВСУ попала машина Ивана Приходько — главы Горловки Донецкой Народной Республики. К счастью, никто не пострадал.
Обложка ©
ТАСС / Валентин Спринчак