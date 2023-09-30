Россиян научили, как не потерять деньги во время кризиса

Скупать гречку и туалетную бумагу в "неспокойные" дни — решение опрометчивое, считает основатель краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев. Он рассказал "Газете.Ru", что подобные действия только усугубляют проблемы с личным капиталом.

Финансист советует изначально правильно планировать бюджет, чтобы не сесть в лужу в кризис. По словам Хорошева? необходимо анализировать доходы и расходы, вести финансовый дневник, а также откладывать по 10% с дохода, чтобы сформировать финансовую подушку.

"Сначала лучше разместить деньги под процент в любом банке, а не инвестировать их. Даже если у человека есть кредиты, и он считает свою зарплату маленькой, это следует делать всегда. В своих расходах клиент не заметит эти 10%, а через год у него уже будет сумма на счету, которая выступит финансовой подушкой на случай непредвиденных событий", — рассказал эксперт.

Хорошев отметил, что важно контролировать кредитную нагрузку. Лучше тратить не более 30% общего дохода. А в случае трудной финансовой ситуации с займом, разрешить её он советует рефинансированием кредита или кредитными каникулами.

По словам эксперта, панике поддаваться нельзя, а стоит рационально проанализировать ситуацию и только после этого принимать решения. В 2022 все скупили продовольствие, а дефицита в итоге не было, однако люди потратили деньги, заключил специалист.