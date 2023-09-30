Россиян научили, как не потерять деньги во время кризиса
Финансист Хорошев: Лучше сразу планировать бюджет и откладывать по 10% с дохода
Скупать гречку и туалетную бумагу в "неспокойные" дни — решение опрометчивое, считает основатель краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев. Он рассказал "Газете.Ru", что подобные действия только усугубляют проблемы с личным капиталом.
Финансист советует изначально правильно планировать бюджет, чтобы не сесть в лужу в кризис. По словам Хорошева? необходимо анализировать доходы и расходы, вести финансовый дневник, а также откладывать по 10% с дохода, чтобы сформировать финансовую подушку.
"Сначала лучше разместить деньги под процент в любом банке, а не инвестировать их. Даже если у человека есть кредиты, и он считает свою зарплату маленькой, это следует делать всегда. В своих расходах клиент не заметит эти 10%, а через год у него уже будет сумма на счету, которая выступит финансовой подушкой на случай непредвиденных событий", — рассказал эксперт.
Хорошев отметил, что важно контролировать кредитную нагрузку. Лучше тратить не более 30% общего дохода. А в случае трудной финансовой ситуации с займом, разрешить её он советует рефинансированием кредита или кредитными каникулами.
По словам эксперта, панике поддаваться нельзя, а стоит рационально проанализировать ситуацию и только после этого принимать решения. В 2022 все скупили продовольствие, а дефицита в итоге не было, однако люди потратили деньги, заключил специалист.
Ранее финансист Гордиенко рассказала, что люди, которые привыкли на всём экономить, не смогут достичь финансового благополучия. Она рассказала, что привычка экономить идёт из детства и дала несколько советов, как разбогатеть.
Shutterstock