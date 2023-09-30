Почти 40 оборонных предприятий Украины повреждено при ракетных ударах России

37 оборонных предприятий Украины получили повреждения в результате российских ракетных атак. Об этом рассказал премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль на Форуме оборонных индустрий.

"Понимаем, что наша оборонная промышленность остаётся одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению", — сказал Шмыгаль.

По его словам, заводы по выпуску оружия и военной техники на территории Украины каждый месяц наращивают объёмы производства. Запускаются новые производства и расширяются старые. Шмыгаль напомнил и об экспериментальных проектах по выпуску различного типа беспилотников.