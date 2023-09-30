В признании Елены Зеленской увидели страх о будущем мужа
Экс-разведчик Риттер счёл признание Зеленской признаком скорой отставки мужа
Елена Зеленская. Фото © President.gov.ua
Сомнения жены Владимира Зеленского Елены в том, что её муж пойдёт на второй срок во время предстоящих президентских выборов, говорит о проблемах на Украине. Об этом рассказал американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.
"Что сказала жена Зеленского? "Я не уверена, хочет ли украинский народ, чтобы он был президентом". Очень негативно. Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас серьёзные проблемы", — сказал он.
Экс-разведчик сделал из слов Елены Зеленской вывод о том, что к концу конфликта на Украине политический режим Зеленского потерпит крах, начало которого видно уже сейчас.
Ранее жена Зеленского усомнилась в том, что её муж примет участие в выборах на Украине. Она заявила, что и в первый раз не совсем была готова поддержать супруга в решении пойти во власть.