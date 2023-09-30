Сомнения жены Владимира Зеленского Елены в том, что её муж пойдёт на второй срок во время предстоящих президентских выборов, говорит о проблемах на Украине. Об этом рассказал американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.

"Что сказала жена Зеленского? "Я не уверена, хочет ли украинский народ, чтобы он был президентом". Очень негативно. Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас серьёзные проблемы", — сказал он.

Экс-разведчик сделал из слов Елены Зеленской вывод о том, что к концу конфликта на Украине политический режим Зеленского потерпит крах, начало которого видно уже сейчас.