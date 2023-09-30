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30 сентября, 14:12
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В признании Елены Зеленской увидели страх о будущем мужа

Экс-разведчик Риттер счёл признание Зеленской признаком скорой отставки мужа

<p>Елена Зеленская. Фото © <a href="http://www.president.gov.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">President.gov.ua</a></p>

Елена Зеленская. Фото © President.gov.ua

Сомнения жены Владимира Зеленского Елены в том, что её муж пойдёт на второй срок во время предстоящих президентских выборов, говорит о проблемах на Украине. Об этом рассказал американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.

"Что сказала жена Зеленского? "Я не уверена, хочет ли украинский народ, чтобы он был президентом". Очень негативно. Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас серьёзные проблемы", сказал он.

Экс-разведчик сделал из слов Елены Зеленской вывод о том, что к концу конфликта на Украине политический режим Зеленского потерпит крах, начало которого видно уже сейчас.

Раскрыта причина, по которой Зеленский избегает выборов на Украине

Раскрыта причина, по которой Зеленский избегает выборов на Украине

Ранее жена Зеленского усомнилась в том, что её муж примет участие в выборах на Украине. Она заявила, что и в первый раз не совсем была готова поддержать супруга в решении пойти во власть.

Александра Мышляева
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