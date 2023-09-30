Пожилой петербуржец достал саблю во время "дуэли" с другим водителем за выезд со двора
В Петербурге ищут пожилого мужчину, который ударил саблей чужую машину
В Санкт-Петербурге неизвестный пожилой мужчина саблей поцарапал дверь машины местного жителя, который пытался выехать со двора. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл вечером 29 сентября на улице Композиторов.
В Санкт-Петербурге мужчина саблей ударил по машине местного жителя. Видео © LIFE
Военный на пенсии — 50-летний Дмитрий — выезжал со двора на своём "форде", однако ему перегородил дорогу "фольксваген". За рулём второй иномарки был пожилой мужчина. Он отказался уступить дорогу, а когда Дмитрий предложил разъехаться, тот достал из ножен саблю, подошёл к "форду" и ударил ею по водительской двери, едва не задев Дмитрия. Сейчас мужчину ищут сотрудники полиции.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Якутске мужчина влез в разборки школьников и напал на десятилетнего ученика. За ребёнка заступились очевидцы, но досталось и им. Инцидент произошёл неподалёку от здания школы.
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