Пожилой петербуржец достал саблю во время "дуэли" с другим водителем за выезд со двора

Военный на пенсии — 50-летний Дмитрий — выезжал со двора на своём "форде", однако ему перегородил дорогу "фольксваген". За рулём второй иномарки был пожилой мужчина. Он отказался уступить дорогу, а когда Дмитрий предложил разъехаться, тот достал из ножен саблю, подошёл к "форду" и ударил ею по водительской двери, едва не задев Дмитрия. Сейчас мужчину ищут сотрудники полиции.