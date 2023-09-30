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30 сентября, 14:53

Пожилой петербуржец достал саблю во время "дуэли" с другим водителем за выезд со двора

В Петербурге ищут пожилого мужчину, который ударил саблей чужую машину

В Санкт-Петербурге неизвестный пожилой мужчина саблей поцарапал дверь машины местного жителя, который пытался выехать со двора. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл вечером 29 сентября на улице Композиторов.

В Санкт-Петербурге мужчина саблей ударил по машине местного жителя. Видео © LIFE

Военный на пенсии — 50-летний Дмитрий — выезжал со двора на своём "форде", однако ему перегородил дорогу "фольксваген". За рулём второй иномарки был пожилой мужчина. Он отказался уступить дорогу, а когда Дмитрий предложил разъехаться, тот достал из ножен саблю, подошёл к "форду" и ударил ею по водительской двери, едва не задев Дмитрия. Сейчас мужчину ищут сотрудники полиции.

Камеры сняли, как петербуржец пытался зарезать средь бела дня инспектора ГИБДД

Камеры сняли, как петербуржец пытался зарезать средь бела дня инспектора ГИБДД

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Якутске мужчина влез в разборки школьников и напал на десятилетнего ученика. За ребёнка заступились очевидцы, но досталось и им. Инцидент произошёл неподалёку от здания школы.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков
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