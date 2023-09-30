Думай как миллионер!: Инвестор раскрыла разницу в мышлении богатых и бедных

В чём разница между бедным и богатым? Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова раскрыла "Мосленте" основные отличия. Она отметила, что бедные люди всегда находят оправдание своему положению.

"Такие люди всегда говорят "нет времени", "нет денег", "нет возможности". У благосостоятельных людей в лексиконе таких фраз нет. Напротив, от них вы можете услышать: "Как я могу это использовать?", "Как я могу воспользоваться этим шансом?", "Как я могу привлечь ресурсы?" То есть у них ключевой посыл "как я могу?" — пояснила эксперт.

Волкова рассказала, что бедный человек всегда смотрит на мир с позиции жертвы, оправдывая своё положение. А вот богатые люди, по словам эксперта, в любой ситуации видят возможность. Они сразу начинают действовать, тренируя навыки и разрабатывая полезные привычки, готовы идти до конца, заявила специалист.