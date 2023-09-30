В Москве подросток угрожает взорвать школу и требует у учительницы 100 тысяч
В Москве 14-летний подросток угрожает взорвать школу. Он позвонил классному руководителю и потребовал перевести ему 100 тысяч рублей в обмен на безопасность "сотен учеников". Об этом сообщает SHOT.
Юноша начал шантажировать преподавателя русского языка и литературы школы № 648 в Головинском районе столицы. К юному вымогателю уже выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Специалисты выясняют, были ли у ученика конфликты с преподавателем.
Ранее Лайф рассказывал о том, что мужчина сообщил о якобы готовящемся теракте в аэропорту Екатеринбурга. Мужчина был пьян, и ему стало скучно. Он вдруг решил посмотреть, как быстро полицейские отреагируют на его заявление.
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