В Москве подросток угрожает взорвать школу и требует у учительницы 100 тысяч

В Москве 14-летний подросток угрожает взорвать школу. Он позвонил классному руководителю и потребовал перевести ему 100 тысяч рублей в обмен на безопасность "сотен учеников". Об этом сообщает SHOT.

Юноша начал шантажировать преподавателя русского языка и литературы школы № 648 в Головинском районе столицы. К юному вымогателю уже выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Специалисты выясняют, были ли у ученика конфликты с преподавателем.