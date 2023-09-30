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30 сентября, 15:43

Белый дом запустил отсчёт до "шатдауна" Правительства США

Белый дом ведёт в соцсети X отсчёт до "шатдауна" Правительства США

Белый дом начал вести отсчёт до предполагаемого шатдауна — приостановки работы федерального Правительства США по инициативе республиканцев. Сведения обновляются на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

"14 часов до того, как крайние республиканцы закроют правительство", — сказано в последнем сообщении Белого дома о шатдауне.

По оценке администрации США, приостановка работы правительства ежедневно будет лишать малый бизнес более $100 млн критического финансирования.

В США оценили последствия возможного шатдауна, и это не понравится Украине

В США оценили последствия возможного шатдауна, и это не понравится Украине

Ранее американский лидер Джо Байден признался на встрече с Советом по науке и технологиям в Сан-Франциско, что не имеет представления, каким образом можно предотвратить шатдаун Правительства США.

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Shutterstock

Андрей Бражников
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