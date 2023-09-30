Белый дом запустил отсчёт до "шатдауна" Правительства США
Белый дом ведёт в соцсети X отсчёт до "шатдауна" Правительства США
Белый дом начал вести отсчёт до предполагаемого шатдауна — приостановки работы федерального Правительства США по инициативе республиканцев. Сведения обновляются на странице в соцсети X (бывшая Twitter).
"14 часов до того, как крайние республиканцы закроют правительство", — сказано в последнем сообщении Белого дома о шатдауне.
По оценке администрации США, приостановка работы правительства ежедневно будет лишать малый бизнес более $100 млн критического финансирования.
Ранее американский лидер Джо Байден признался на встрече с Советом по науке и технологиям в Сан-Франциско, что не имеет представления, каким образом можно предотвратить шатдаун Правительства США.
Shutterstock