Белый дом запустил отсчёт до "шатдауна" Правительства США

Белый дом начал вести отсчёт до предполагаемого шатдауна — приостановки работы федерального Правительства США по инициативе республиканцев. Сведения обновляются на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

"14 часов до того, как крайние республиканцы закроют правительство", — сказано в последнем сообщении Белого дома о шатдауне.

По оценке администрации США, приостановка работы правительства ежедневно будет лишать малый бизнес более $100 млн критического финансирования.