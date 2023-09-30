В Конгресс США внесли проект бюджета без помощи ВСУ

Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США представила проект продления финансирования правительства на 45 дней, который не включает помощь Украине. Все деньги пойдут на ликвидацию стихийных бедствий в США, сообщил журналистам конгрессмен-республиканец Том Коул.

Ещё ни одна из палат Конгресса не одобрила проект продолжения финансирования правительства. Из-за этого США находятся на пороге наступления шатдауна. Голосование за документ должно состояться в ближайшее время.