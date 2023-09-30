В Конгресс США внесли проект бюджета без помощи ВСУ
Палата представителей представила проект бюджета США без помощи Украине
Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США представила проект продления финансирования правительства на 45 дней, который не включает помощь Украине. Все деньги пойдут на ликвидацию стихийных бедствий в США, сообщил журналистам конгрессмен-республиканец Том Коул.
Ещё ни одна из палат Конгресса не одобрила проект продолжения финансирования правительства. Из-за этого США находятся на пороге наступления шатдауна. Голосование за документ должно состояться в ближайшее время.
Ранее Лайф писал, что Белый дом запустил отсчёт до шатдауна правительства США. По оценке администрации США, приостановка работы правительства ежедневно будет лишать малый бизнес более $100 млн финансирования.
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