Важнейшую в стране работу сейчас выполняют российские бойцы в зоне СВО, и главная обязанность народа — помочь им ради общей победы. Об этом в беседе с журналистом газеты "Взгляд" рассказал руководитель исполкома Народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов после митинга-концерта "Одна страна, одна семья, одна Россия", посвящённого первой годовщине присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

"Самое главное достижение за этот год — это наша работа по оказанию помощи бойцам. Народный фронт собрал практически девять миллиардов рублей. Но тут дело не в деньгах, а в том, что более трёх миллионов человек приняли участие в этом. Нет ничего важнее, когда ты видишь глаза наших пацанов и привозишь им то, что нужно", — сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что помогать участникам СВО — обязанность каждого россиянина, ведь нет более важной работы, чем та, что выполняется на фронте. Глава исполкома ОНФ убеждён, что главный вызов для России сейчас — установление мира в новых регионах страны, чтобы боевые действия прекратились и люди смогли жить спокойно. Как только это произойдёт, Народный фронт займётся обустройством мирной жизни на этих территориях, а сейчас главный приоритет — победа.