Россиянка заморила голодом сына-четвероклассника с дозволения инспектора ПДН

В Саратове мать заморила голодом сына-четвероклассника с попустительства халатной сотрудницы ПДН. Сейчас за жизнь мальчика борются медики. У него тяжёлая форма истощения, сообщает SHOT.



31-летняя инспектор ПДН последний год каждый месяц навещала с проверками 31-летнюю безработную и её сына. Ей нужно было следить за состоянием ребёнка, но то, что мальчик с каждым разом таял на глазах, сотрудница ПДН решила попросту игнорировать. Вскрылось состояние ребёнка в школе: обессиленный мальчик упал в голодный обморок. Его госпитализировали с тяжёлой формой истощения в связи с голоданием — кахексией.

На сотрудницу ПДН, которая не сообщила о проблемной семье, завели уголовное дело по статье "Халатность". На мать ребёнка также возбуждено дело, но по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".