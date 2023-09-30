Тело мёртвой пятиклассницы с пакетом на голове нашли на Кубани

Тело пятиклассницы с пакетом на голове обнаружили в одной из квартир города Гулькевичи Краснодарского края. По информации SHOT, к страшной трагедии привела опасная забава.

11-летнюю дочь 29 сентября нашли бездыханной родители, которые вернулись домой с работы в пятом часу. Ванная комната была заперта изнутри, в ней горел свет, но школьница не отзывалась. Встревоженный отец выбил дверь, и родители увидели страшную картину: на полу лежала их младшая дочь с полиэтиленовым пакетом на голове. Рядом они нашли аэрозолевый дезодорант. Привести в чувства девочку не смогли, а приехавшая скорая лишь констатировала её смерть.

Правоохранители начали проверку. По предварительной версии, школьница решила "повеселиться" и надышалась газом, но в итоге потеряла сознание и задохнулась. Признаков насильственной смерти не обнаружено, как и следов посторонних людей в квартире. Семья благополучная, у супругов есть ещё дочь 14 лет. Никто из девочек на учёте не состоит.