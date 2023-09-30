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30 сентября, 18:36

Главный киберсквоттер России задержан с поддельной ксивой прокурора

Главный киберсквоттер РФ Гледенов задержан в Москве с поддельным удостоверением

<p>Денис Гледенов. Обложка © <a href="https://vk.com/id31832209" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Денис Гледенов</a></p>

Денис Гледенов. Обложка © VK / Денис Гледенов

Россиянин Денис Гледенов, известный как главный киберсквоттер страны, задержан на северо-западе Москвы. По данным SHOT, перед этим он пытался скрыться от сотрудников полиции и даже намеревался обмануть служителей закона, предъявив липовую ксиву прокурора.

Владелец тысяч доменных имён сам привлёк внимание правоохранителей, которые патрулировали улицу Клары Цеткин в Войковском районе. Гледенов занервничал при виде полицейских и захотел скрыться в подъезде одного из домов, где и был настигнут людьми в погонах. На просьбу предъявить документы 44-летний киберсквоттер показал удостоверение сотрудника прокуратуры, которое оказалось поддельным.

Трижды судимого мужчину задержали. Подделка ксивы может обернуться для него четырёхлетним сроком в колонии. В настоящее время делом занимаются следователи.

Гледенов снискал славу главного киберсквоттера России в начале 2000-х после регистрации десятков тысяч доменных имён. Он продавал компаниям сайты, которые содержали в себе названия различных фирм. Суммарно через мужчину прошло около 15 тысяч доменов.

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Илья Пушкарев
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