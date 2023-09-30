Один человек ранен в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области

В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на город Трубчевск Брянской области пострадал местный житель. Также повреждено административное здание. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.





"Украинские террористы атаковали город Трубчевск с помощью БПЛА. В результате атаки по мирным гражданам один житель получил лёгкое ранение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате сброса взрывного устройства в одном из административных зданий частично повреждены остекление и кровля", — написал Богомаз в своём телеграм-канале.