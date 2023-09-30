Регион

Уведомления отключены

30 сентября, 18:58

Мужчина умер на избирательном участке в Словакии

Пенсионер умер на избирательном участке в Словакии, где проходило голосование на внеочередных парламентских выборах. Об этом рассказали в центре скорой медицинской помощи.

"Мы приняли заявку из города Поважска-Бистрица. Несмотря на усилие медиков, 78-летнего мужчину спасти не удалось", сказано в социальных сетях центра скорой помощи.

Сегодня медиков в места проведения голосования вызывали 12 раз. А также властями было принято решение продлить работу избирательного участка до 22:45 (23:45 мск). Как сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Ладислав Орош, в связи с этим и мораторий на агитацию на внеочередных выборах был продлён по всей стране до закрытия избирательных участков.

"Нарушитель спокойствия": В Британии назвали нового возможного союзника России

"Нарушитель спокойствия": В Британии назвали нового возможного союзника России

Ранее Лайф писал, что президент Словакии Зузана Чапутова по настоянию охраны перенесла посещение избирательного участка для голосования на выборах в Национальный совет страны. Это произошло из-за рюкзака, оставленного неизвестным перед входом в помещение.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Словакия
  • Общество
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров