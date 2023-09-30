Мужчина умер на избирательном участке в Словакии

Пенсионер умер на избирательном участке в Словакии, где проходило голосование на внеочередных парламентских выборах. Об этом рассказали в центре скорой медицинской помощи.

"Мы приняли заявку из города Поважска-Бистрица. Несмотря на усилие медиков, 78-летнего мужчину спасти не удалось", — сказано в социальных сетях центра скорой помощи.

Сегодня медиков в места проведения голосования вызывали 12 раз. А также властями было принято решение продлить работу избирательного участка до 22:45 (23:45 мск). Как сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Ладислав Орош, в связи с этим и мораторий на агитацию на внеочередных выборах был продлён по всей стране до закрытия избирательных участков.