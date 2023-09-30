Мужчина умер на избирательном участке в Словакии
Пенсионер умер на избирательном участке в Словакии, где проходило голосование на внеочередных парламентских выборах. Об этом рассказали в центре скорой медицинской помощи.
"Мы приняли заявку из города Поважска-Бистрица. Несмотря на усилие медиков, 78-летнего мужчину спасти не удалось", — сказано в социальных сетях центра скорой помощи.
Сегодня медиков в места проведения голосования вызывали 12 раз. А также властями было принято решение продлить работу избирательного участка до 22:45 (23:45 мск). Как сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Ладислав Орош, в связи с этим и мораторий на агитацию на внеочередных выборах был продлён по всей стране до закрытия избирательных участков.
Ранее Лайф писал, что президент Словакии Зузана Чапутова по настоянию охраны перенесла посещение избирательного участка для голосования на выборах в Национальный совет страны. Это произошло из-за рюкзака, оставленного неизвестным перед входом в помещение.
Shutterstock