ВС РФ ракетным ударом уничтожили район сосредоточения подразделений ВСУ у Курахова
Район сосредоточения подразделений ВСУ уничтожен российскими военными на Донецком направлении у города Курахово. Ракетный удар был нанесён по 72-й отдельной механизированной бригаде украинских войск, уточнили в Минобороны РФ.
ВС РФ уничтожили райн сосредоточения подразделений ВСУ на Донецком направлении. Видео © Минобороны России
"В результате поражения ракетным комплексом наземного базирования уничтожены бронированная автомобильная техника, вооружения, боеприпасы и личный состав противника", — говорится в записи под соответствующим видео.
Ранее Лайф писал, что ВС России уничтожили более 120 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении. Противник также потерял два пикапа, американскую артиллерийскую систему М777, а также польскую самоходную артиллерийскую установку "Краб".