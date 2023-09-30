ВС РФ ракетным ударом уничтожили район сосредоточения подразделений ВСУ у Курахова

Район сосредоточения подразделений ВСУ уничтожен российскими военными на Донецком направлении у города Курахово. Ракетный удар был нанесён по 72-й отдельной механизированной бригаде украинских войск, уточнили в Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили райн сосредоточения подразделений ВСУ на Донецком направлении. Видео © Минобороны России

"В результате поражения ракетным комплексом наземного базирования уничтожены бронированная автомобильная техника, вооружения, боеприпасы и личный состав противника", — говорится в записи под соответствующим видео.