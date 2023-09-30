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Регион
Опубликовано 30 сентября 2023, 20:08
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ВС РФ ракетным ударом уничтожили район сосредоточения подразделений ВСУ у Курахова

Район сосредоточения подразделений ВСУ уничтожен российскими военными на Донецком направлении у города Курахово. Ракетный удар был нанесён по 72-й отдельной механизированной бригаде украинских войск, уточнили в Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили райн сосредоточения подразделений ВСУ на Донецком направлении. Видео © Минобороны России

"В результате поражения ракетным комплексом наземного базирования уничтожены бронированная автомобильная техника, вооружения, боеприпасы и личный состав противника", — говорится в записи под соответствующим видео.

Над Белгородской областью уничтожено девять украинских снарядов РСЗО "Ураган"
Над Белгородской областью уничтожено девять украинских снарядов РСЗО "Ураган"

Ранее Лайф писал, что ВС России уничтожили более 120 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении. Противник также потерял два пикапа, американскую артиллерийскую систему М777, а также польскую самоходную артиллерийскую установку "Краб".

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Минобороны РФ

Александра Мышляева
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