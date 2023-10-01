Нет школ и детсадов: Жители крупного микрорайона Анапы начали войну с застройщиком

В Анапе намечается штурм мэрии: жители самого крупного микрорайона просят привлечь к ответственности застройщика, который оставил их без соцучреждений. Об этом сообщает SHOT.

В Анапе жители борются с застройщиком, оставившим их без школ и детских садов. Видео © t.me / SHOT

Строительство Горгиппии началось ещё в 2013 году. Согласно проекту, в который было инвестировано около 12,5 млрд рублей, застройщик — "ВКБ-Новостройки" — должен быть до 2019 года возвести 30 многоквартирных 16-этажных домов, общественные центры, прогулочные зоны, восемь детских садов на 963 места, пять школ на 2895 мест и поликлинику. Однако за прошедшие годы проект неоднократно менялся: вместо обещанных учреждений инфраструктуры каждый год появлялись две новые многоэтажки.

Переполнило чашу терпения жителей сообщение представителей застройщика о том, что согласовано строительство очередных домов на участке, предназначенном для соцобъектов. Жители Горгиппии называют свой микрорайон человейником: почти на 20 тысяч жителей построена только одна школа на 1550 мест, в которой учатся 2600 детей. За медицинской помощью приходится ездить в другие районы.

По вопросу нарушения застройщиком условий земельного и градостроительного законодательства анапчане обращались в органы местной и краевой власти, но безрезультатно. Сейчас они написали заявления и обращения к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и президенту РФ Владимиру Путину с просьбой провести проверку, разобраться с вопросом строительства долгожданных объектов инфраструктуры и наказать компанию-застройщика, не выполняющую условия договора. В ближайшее время жители встречаются с мэром Анапы Василием Швецом.