Путин сердечно поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

Российский президент Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования народной республики. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме политик отметил высокий уровень отношений двух стран, а также пожелал жителям Поднебесной счастья.

"Дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики", — обратился Путин.

По мнению президента РФ, Китай уверенно укрепляет свои позиции на мировой арене, решает важнейшие вопросы глобальной повестки дня, а также движется по пути социально-экономического развития. Он напомнил Си Цзиньпину о высокой эффективности взаимодействия Москвы и Пекина в международных делах. Также Путин выразил надежду на дальнейшее наращивание связей после предстоящих переговоров на форуме "Один пояс, один путь".

"От души желаю вам, дорогой друг, крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов, а гражданам КНР — счастья и процветания", — сказано в телеграмме.