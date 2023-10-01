Отец-извращенец с шизофренией домогался умственно отсталой дочери в Подмосковье

Житель Коломны с шизофренией пытался склонить девятилетнюю дочь к интиму, воспользовавшись её умственной отсталостью. Спасти девочку от пьяного отца-извращенца удалось матери, которая экстренно вернулась домой с работы после звонка испуганного ребёнка, сообщил SHOT.

Инцидент произошёл 19 сентября. Как только работающая уборщицей супруга маньяка отправилась на ночную смену, мужчина положил глаз на дочку. После употребления алкоголя он разделся и стал приставать к малышке в обнажённом виде. Из-за отсутствия взаимности шизофреник рассвирепел и ударил ребёнка по лицу.

Как только дочери удалось запереться от папы в комнате, она позвонила матери и рассказала о произошедшем. По приезде женщина обнаружила супруга спящим и вызвала полицию. Девочку же с ушибами лица и носа госпитализировали. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.