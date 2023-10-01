Охранник яхт-клуба попытался заработать на бирже и потерял 850 тысяч рублей

В подмосковных Мытищах охранник яхт-клуба, находясь на рабочем месте в деревне Румянцево, повёлся на уловки мошенников в мобильной игре Quizzland и лишился 850 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT .

По информации телеграм-канала, 56-летний Юрий коротал рабочее время, проходя викторину на мобильнике. Когда появилась реклама с предложением заработать на бирже, мужчина заинтересовался и, перейдя по ссылке, оставил свои контакты. "Сотрудник Михаил" тут же перезвонил и объяснил "правила игры". Следовало перевести деньги на виртуальную карту, что Юрий и сделал. Когда же он попытался вывести заработанные средства, выяснилось, что для этого нужно в течение трёх дней внести страховку в размере 2,7 тысячи долларов, иначе счёт будет заблокирован. Денег у начинающего биржевого игрока больше не осталось, и приложение стало недоступным.