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1 октября, 00:31

Охранник яхт-клуба попытался заработать на бирже и потерял 850 тысяч рублей

SHOT: В Мытищах охранника яхт-клуба развели на 850 тысяч рублей в мобильной игре

В подмосковных Мытищах охранник яхт-клуба, находясь на рабочем месте в деревне Румянцево, повёлся на уловки мошенников в мобильной игре Quizzland и лишился 850 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 56-летний Юрий коротал рабочее время, проходя викторину на мобильнике. Когда появилась реклама с предложением заработать на бирже, мужчина заинтересовался и, перейдя по ссылке, оставил свои контакты. "Сотрудник Михаил" тут же перезвонил и объяснил "правила игры". Следовало перевести деньги на виртуальную карту, что Юрий и сделал. Когда же он попытался вывести заработанные средства, выяснилось, что для этого нужно в течение трёх дней внести страховку в размере 2,7 тысячи долларов, иначе счёт будет заблокирован. Денег у начинающего биржевого игрока больше не осталось, и приложение стало недоступным.

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Пожалев о своей доверчивости, мужчина обратился в полицию с заявлением об ущербе на сумму 850 тысяч рублей. Ведётся расследование произошедшего.

А ранее Лайф писал, что ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН повёлся на уловки аферистов и лишился миллиона рублей. Мошенники побудили жертву на перевод крупной суммы, припугнув риском потери денежных средств.

Обложка ©

Unsplash / Les Attridge

Лариса Сафронова
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