Звезда "Республики ШКИД" Александр Липов ушёл из жизни в возрасте 82 лет

Актёр театра и кино Александр Липов скончался на 83-м году жизни. Звезды советских фильмов не стало 29 сентября. О трагедии сообщил Орловский муниципальный драматический театр "Русский стиль", где артист проработал больше 20 лет.

Причины смерти исполнителя киноролей в ОМДТ имени М.М. Бахтина не уточнили. Известный по фильмам "Республика ШКИД", "Вариант Омега" и "Блокада" актёр будет похоронен в Орле 1 октября. Прощание с ним состоится в 11:00.

"Все, кто лично знаком с ним, запомнят его как прекрасного актёра, интересного собеседника, человека большой мудрости и тонкой души, готового в любой момент прийти на помощь и поддержать. Мы прощаемся со старшим другом, который каждого из нас чему-то научил", — сказано в сообщении театра.