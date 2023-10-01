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1 октября, 00:14

Звезда "Республики ШКИД" Александр Липов ушёл из жизни в возрасте 82 лет

<p>Александр Липов. Обложка © "Зелёные цепочки". Режиссёр Григорий Аронов, сценарист Феликс Миронер / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/2508/foto/i2/137228/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Александр Липов. Обложка © "Зелёные цепочки". Режиссёр Григорий Аронов, сценарист Феликс Миронер / kino-teatr.ru

Актёр театра и кино Александр Липов скончался на 83-м году жизни. Звезды советских фильмов не стало 29 сентября. О трагедии сообщил Орловский муниципальный драматический театр "Русский стиль", где артист проработал больше 20 лет.

Причины смерти исполнителя киноролей в ОМДТ имени М.М. Бахтина не уточнили. Известный по фильмам "Республика ШКИД", "Вариант Омега" и "Блокада" актёр будет похоронен в Орле 1 октября. Прощание с ним состоится в 11:00.

"Все, кто лично знаком с ним, запомнят его как прекрасного актёра, интересного собеседника, человека большой мудрости и тонкой души, готового в любой момент прийти на помощь и поддержать. Мы прощаемся со старшим другом, который каждого из нас чему-то научил", — сказано в сообщении театра.

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А 28 сентября этот мир покинул и актёр Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Известнейшему киноволшебнику было 82 года.

Илья Пушкарев
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