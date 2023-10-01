Звезда "Республики ШКИД" Александр Липов ушёл из жизни в возрасте 82 лет
Александр Липов. Обложка © "Зелёные цепочки". Режиссёр Григорий Аронов, сценарист Феликс Миронер / kino-teatr.ru
Актёр театра и кино Александр Липов скончался на 83-м году жизни. Звезды советских фильмов не стало 29 сентября. О трагедии сообщил Орловский муниципальный драматический театр "Русский стиль", где артист проработал больше 20 лет.
Причины смерти исполнителя киноролей в ОМДТ имени М.М. Бахтина не уточнили. Известный по фильмам "Республика ШКИД", "Вариант Омега" и "Блокада" актёр будет похоронен в Орле 1 октября. Прощание с ним состоится в 11:00.
"Все, кто лично знаком с ним, запомнят его как прекрасного актёра, интересного собеседника, человека большой мудрости и тонкой души, готового в любой момент прийти на помощь и поддержать. Мы прощаемся со старшим другом, который каждого из нас чему-то научил", — сказано в сообщении театра.
А 28 сентября этот мир покинул и актёр Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Известнейшему киноволшебнику было 82 года.