Кудерметова выиграла теннисный турнир в Токио

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла турнир категории WTA 500 в Токио. Финальная встреча с американкой Джессикой Пегулой завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу россиянки.

Это второй титул в карьере для 26-летней спортсменки. Ранее она побеждала в апреле 2021 года в американском Чарльстоне.