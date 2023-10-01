Кудерметова выиграла теннисный турнир в Токио
Вероника Кудерметова в финале турнира в Токио. Обложка © X / wta
Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла турнир категории WTA 500 в Токио. Финальная встреча с американкой Джессикой Пегулой завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу россиянки.
Это второй титул в карьере для 26-летней спортсменки. Ранее она побеждала в апреле 2021 года в американском Чарльстоне.
Ранее Лайф рассказывал, что чешской теннисистке Линде Носковой пожелали смерти от рака после проигрыша россиянке Анастасии Павлюченковой. Такие комментарии 18-летней спортсменке поступали в соцсетях.