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1 октября, 04:52

Кудерметова выиграла теннисный турнир в Токио

<p>Вероника Кудерметова в финале турнира в Токио. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/WTA/status/1708339393402941740/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wta</a></p>

Вероника Кудерметова в финале турнира в Токио. Обложка © X / wta

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла турнир категории WTA 500 в Токио. Финальная встреча с американкой Джессикой Пегулой завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу россиянки.

Это второй титул в карьере для 26-летней спортсменки. Ранее она побеждала в апреле 2021 года в американском Чарльстоне.

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Ранее Лайф рассказывал, что чешской теннисистке Линде Носковой пожелали смерти от рака после проигрыша россиянке Анастасии Павлюченковой. Такие комментарии 18-летней спортсменке поступали в соцсетях.

Артур Лапсаков
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