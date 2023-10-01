BI: Провал ВСУ показывает, что будет с НАТО в случае войны с Россией и Китаем

Неспособность ВСУ достичь прогресса и эффективно использовать оказываемую Западом помощь говорит о том, что тактика НАТО совершенно неэффективна и слаба для применения в современных войнах. Об этом заявил военный эксперт Майкл Пек в статье для Business Insider.

"Беды Украины могут быть предзнаменованием того, что может произойти, если армиям НАТО придётся сражаться без достаточной поддержки с воздуха и материально-технического обеспечения", — пишет обозреватель.

Многие критики говорят, что западные военные никак не могут приспособить свою тактику в меняющемся мире и до сих пор используют устаревшие методы прорыва минных полей. Из-за этого, в свою очередь, страдает украинская армия в ходе разрекламированного, а на деле совершенно неуспешного контрнаступления. При этом, как отметил эксперт, западные лидеры готовятся совершенно не к той войне, опираясь на свой опыт борьбы с повстанцами и террористами.

"Пентагон поздно осознал, что его сосредоточенность на борьбе с повстанцами привела к атрофии навыков, необходимых для ведения крупномасштабной механизированной войны", — отмечается в статье.

Причём если США вместе с союзными странами начнут борьбу с Россией и Китаем, последствия будут катастрофическими. По словам обозревателя, у Москвы и Пекина есть новейшая техника, которая в разы превосходит их оружие, полевая артиллерия, ракеты класса "земля – воздух" и многое другое.