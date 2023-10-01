Во Владивостоке из-за санкций ЕС временно отключили паркоматы
Во Владивостоке из-за антироссийских санкций Евросоюза с 1 октября временно отключили паркоматы, пишет пресс-служба "Цифрового Приморья".
"Официальный поставщик парковочного оборудования — компания FLOWBIRD — уведомила "Цифровое Приморье" о прекращении поддержки программного обеспечения и аппаратной части паркоматов. Причина — усиление санкций ЕС против РФ", — говорится в опубликованном сообщении.
Компания приводит письмо поставщика, в котором указывается, что усиливающиеся в последние месяцы ограничения не позволяют продолжать совместную работу. В FLOWBIRD признались, что им жаль прекращать "эти хорошие деловые отношения".
В "Цифровом Приморье" добавили, что проводят анализ и оценку сроков модернизации парковочного оборудования. Там попросили автомобилистов оплачивать услуги по стоянке через специальное приложение, сайт или СМС.
Ранее Министерство финансов США объявило о введении санкций против ряда российских компаний и физических лиц. В частности, под ограничения попали АвтоВАЗ, "Москвич" и "Соллерс".
Юрий Смитюк / ТАСС