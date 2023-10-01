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1 октября, 05:48

Во Владивостоке из-за санкций ЕС временно отключили паркоматы

Во Владивостоке из-за антироссийских санкций Евросоюза с 1 октября временно отключили паркоматы, пишет пресс-служба "Цифрового Приморья".

"Официальный поставщик парковочного оборудования — компания FLOWBIRD — уведомила "Цифровое Приморье" о прекращении поддержки программного обеспечения и аппаратной части паркоматов. Причина — усиление санкций ЕС против РФ", говорится в опубликованном сообщении.

Компания приводит письмо поставщика, в котором указывается, что усиливающиеся в последние месяцы ограничения не позволяют продолжать совместную работу. В FLOWBIRD признались, что им жаль прекращать "эти хорошие деловые отношения".

В "Цифровом Приморье" добавили, что проводят анализ и оценку сроков модернизации парковочного оборудования. Там попросили автомобилистов оплачивать услуги по стоянке через специальное приложение, сайт или СМС.

Россия расширила список санкций против Великобритании

Россия расширила список санкций против Великобритании

Ранее Министерство финансов США объявило о введении санкций против ряда российских компаний и физических лиц. В частности, под ограничения попали АвтоВАЗ, "Москвич" и "Соллерс".

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Юрий Смитюк / ТАСС

Матвей Константинов
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