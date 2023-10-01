В Конгрессе США уличили Британию в желании начать третью мировую из-за Украины
Конгрессвумен Грин: Британия начнёт третью мировую, отправив войска на Украину
Великобритания начнёт третью мировую войну, отправив своих военнослужащих на Украину. Об этом заявила конгрессвумен от Республиканской партии США Тейлор Грин.
"Они собираются начать третью мировую войну. США не могут в этом участвовать. Никаких американских войск!" — написала она в социальной сети X (ранее Twitter) и добавила, что Штаты вместо поддержки Незалежной должны уделять внимание защите своих границ.
Напомним, по словам министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, Лондон планирует отправить на Украину своих военнослужащих для организации обучения солдат ВСУ. Он также призвал наладить на территории Незалежной производство военной продукции.
Zuma / TASS