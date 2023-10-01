В Конгрессе США уличили Британию в желании начать третью мировую из-за Украины

Великобритания начнёт третью мировую войну, отправив своих военнослужащих на Украину. Об этом заявила конгрессвумен от Республиканской партии США Тейлор Грин.

"Они собираются начать третью мировую войну. США не могут в этом участвовать. Никаких американских войск!" — написала она в социальной сети X (ранее Twitter) и добавила, что Штаты вместо поддержки Незалежной должны уделять внимание защите своих границ.