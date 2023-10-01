В Госдуме высмеяли новый план контрнаступления Зеленского
Депутат Шеремет назвал самоубийственным новый план контрнаступления Зеленского
Новый план контрнаступления Киева, согласованный Владимиром Зеленским на Западе, приведёт лишь к множественным потерям ВСУ. По мнению депутата Госдумы от Крымского региона Михаила Шеремета, он самоубийственен и бесперспективен.
"Это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, больше его ничего не волнует. Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен", — приводит его слова РИА "Новости".
Как подчеркнул парламентарий, контрнаступление — это очередная попытка украинской стороны оттянуть агонию режима Зеленского и запуск процесса полного самоуничтожения страны. При этом украинский политик сам своей же политикой забирает у Незалежной шанс сохраниться как государство. Вместе с тем Шеремет заверил, что Россия даст отпор любому агрессору, который посягнёт на российский суверенитет и землю.
Напомним, после переговоров в Конгрессе США и Белом доме Зеленский заявил, что контрнаступление украинских войск продолжится осенью и зимой. Причём, говоря о продолжении атак, он упомянул о необходимости захватить три города. Подробнее о том, как киевский режим планирует наступать и какие задачи придётся решать в НАТО, — в материале Лайфа.
ТАСС / ZUMA