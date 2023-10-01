Новый план контрнаступления Киева, согласованный Владимиром Зеленским на Западе, приведёт лишь к множественным потерям ВСУ. По мнению депутата Госдумы от Крымского региона Михаила Шеремета, он самоубийственен и бесперспективен.

"Это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, больше его ничего не волнует. Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен", — приводит его слова РИА "Новости".

Как подчеркнул парламентарий, контрнаступление — это очередная попытка украинской стороны оттянуть агонию режима Зеленского и запуск процесса полного самоуничтожения страны. При этом украинский политик сам своей же политикой забирает у Незалежной шанс сохраниться как государство. Вместе с тем Шеремет заверил, что Россия даст отпор любому агрессору, который посягнёт на российский суверенитет и землю.