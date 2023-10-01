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Регион
Опубликовано 1 октября 2023, 09:25
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В Госдуме высмеяли новый план контрнаступления Зеленского

Депутат Шеремет назвал самоубийственным новый план контрнаступления Зеленского

Новый план контрнаступления Киева, согласованный Владимиром Зеленским на Западе, приведёт лишь к множественным потерям ВСУ. По мнению депутата Госдумы от Крымского региона Михаила Шеремета, он самоубийственен и бесперспективен.

"Это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, больше его ничего не волнует. Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен", — приводит его слова РИА "Новости".

Как подчеркнул парламентарий, контрнаступление — это очередная попытка украинской стороны оттянуть агонию режима Зеленского и запуск процесса полного самоуничтожения страны. При этом украинский политик сам своей же политикой забирает у Незалежной шанс сохраниться как государство. Вместе с тем Шеремет заверил, что Россия даст отпор любому агрессору, который посягнёт на российский суверенитет и землю.

В Киеве заявили, что ВСУ вынуждены проводить контрнаступление пешком
В Киеве заявили, что ВСУ вынуждены проводить контрнаступление пешком

Напомним, после переговоров в Конгрессе США и Белом доме Зеленский заявил, что контрнаступление украинских войск продолжится осенью и зимой. Причём, говоря о продолжении атак, он упомянул о необходимости захватить три города. Подробнее о том, как киевский режим планирует наступать и какие задачи придётся решать в НАТО, — в материале Лайфа.

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ТАСС / ZUMA

Николь Вербер
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