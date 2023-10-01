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1 октября, 09:37

Россия хочет ввести безвизовый режим со всей Латинской Америкой

МИД: РФ нацелена на введение безвизового режима со странами Латинской Америки

Российская Федерация будет работать над введением безвизового режима с Латинской Америкой, это выполнимая задача. Такое заявление сделал директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин во время конференции Россия — Латинская Америка.

"Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придём. Со странами Карибского бассейна мы будем двигаться [к отмене визового режима]", — прокомментировал представитель МИД планы России ввести безвизовый режим со странами Латинской Америки.

Путин поблагодарил государства Латинской Америки за хорошее отношение к русским

Путин поблагодарил государства Латинской Америки за хорошее отношение к русским

Ранее на конференции Россия — Латинская Америка президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация выступает за сильную, успешную и самостоятельную Латинскую Америку. Он добавил, что Москва приветствует намерение целого ряда государств этого региона присоединиться к БРИКС в качестве как полноправных членов, так и партнёров.

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Юрий Лысенко
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