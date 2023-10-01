Россия хочет ввести безвизовый режим со всей Латинской Америкой

Российская Федерация будет работать над введением безвизового режима с Латинской Америкой, это выполнимая задача. Такое заявление сделал директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин во время конференции Россия — Латинская Америка.

"Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придём. Со странами Карибского бассейна мы будем двигаться [к отмене визового режима]", — прокомментировал представитель МИД планы России ввести безвизовый режим со странами Латинской Америки.